SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту еще 52 мини-спутника глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Ракета стартовала с комплекса Космических сил США на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) в 14:40 по Киеву. Через 10 минут полета первая ступень успешно отделилась и приземлилась на плавучей беспилотной платформе Of Course I Still Love You.
Две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спустились на парашютах, в Тихом океане поймали специальные спасательные суда.
Новая группа спутников вышла на рабочую высоту в 540 км и присоединилась к 1 729 действующим спутникам Starlink.
- В планах SpaceX — вывести на орбиту более 30 тысяч спутников Starlink для покрытия высокоскоростным интернетом всего мира. На конец октября на орбите находились около 1 800 спутников (с учетом выведенных из строя). Тестировать интернет SpaceX начала в октябре 2020 года, запустив заказ услуги ($99 в месяц). Абонентское подключение должны начать в 2022 году.
- 1 декабря 2021 стало известно, что Илон Маск предупредил сотрудников о риске банкротства SpaceX из-за проблем с разработкой двигателей Raptor для ракеты Starship, которая в будущем должна выводить на орбиту, в том числе, спутники Starlink.