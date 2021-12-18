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Польша уточнила правила въезда из-за очередей на границе со стороны Украины

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Официальный сайт Государственной пограничной службы

Польша внесла изменения в новые правила въезда, дополнив перечень категорий лиц, которым разрешен въезда в страну без негативного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Теперь ПЦР-тест не нужен:

Изменения были внесены после жалоб украинской стороны на огромные очереди на автомобильных пропускных пунктах из-за новых правил. С 15 декабря на границе застряли сотни грузовиков.