Польша уточнила правила въезда из-за очередей на границе со стороны Украины

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Официальный сайт Государственной пограничной службы

Польша внесла изменения в новые правила въезда, дополнив перечень категорий лиц, которым разрешен въезда в страну без негативного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Теперь ПЦР-тест не нужен:

детям до 5 лет;

выпускникам школ, лицеев и высших учебных заведений, лицам, которые сдают экзамены и проводят их, а также опекунам учащихся;

лицам, пересекающим границу во время выполнения работы (водители грузового транспорта, члены экипажей авиации и судов, обслуживающий персонал поездов, работники медицинских учреждений).

Изменения были внесены после жалоб украинской стороны на огромные очереди на автомобильных пропускных пунктах из-за новых правил. С 15 декабря на границе застряли сотни грузовиков.