В Украине за сутки выявили 7,5 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 136 тысяч человек

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В Украине за прошедшие сутки (17 декабря) выявили 7 503 новых больных COVID-19, из которых 674 ребенка и 154 медработника.

Как сообщает Министерство здравоохранения, за минувшие сутки госпитализировали 2 018 людей, а выздоровели 18 534 пациента. Умерли 288 украинцев.

Вакцинировали за прошлые сутки 136 962 человек, первую дозу получили 42 544 человека, а вторую — 94 358. Дополнительную дозу получили 60 украинцев. Полностью вакцинированы в стране 12 919 024 человека.

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