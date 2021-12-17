Зеленский подписал закон о создании в Украине Службы военных капелланов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Гонтарь Владимир / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Службе военного капелланства.
Об этом сообщили 17 декабря в Офисе главы государства.
«Это был большой запрос от религиозного сообщества и наших военных», — сказал Зеленский после подписания документа.
Принятый документ определяет принципы службы военных капелланов, чем она будет заниматься, структуру, численность и порядок подчинения. Закон также закрепляет статус капелланов как военнослужащих и определяет их обязанности и соцгарантии.
Капелланы не получают оружие и боеприпасы, не могут быть вовлечены в дежурства, наряды, проведение служебных расследований, а отвечают в войсках за удовлетворение духовно-религиозных потребностей личного состава.
Также законом предусматривается создание Межконфессиональных советов по военному капелланству как совещательным органам при Министерстве обороны и Министерстве внутренних дел.
Капелланом может стать гражданин Украины с высшим богословским образованием, а также священнослужитель зарегистрированной церкви или религиозной организации с мандатом от церкви на капелланскую деятельность.
- В 2018 году в Минобороны заявили о дефиците военных капелланов. Служба капелланов в Вооруженных Силах тогда была недоукомплектована почти на 40%. Через год в МВД заявили, что в Нацполиции, Государственной пограничной службе, вооруженных силах и других военных формированиях появятся свои капелланские службы.
- В мае 2021 года Рада одобрила закон о создании Службы военных капелланов. 30 ноября нардепы окончательно приняли закон во втором чтении и в целом.