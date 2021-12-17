В России вспыхнул недостроенный корабль Минобороны РФ «Проворный»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе вспыхнул строящийся военный корабль «Проворный».
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях и российские СМИ.
Как пишет «Фонтанка», площадь пожара достигла уже 800 квадратных метров. Горят три надстроенных яруса, предварительно вспыхнули брезентовые тенты.
Также появилась информация, что на борту корвета есть газовые баллоны, а сам он был смазан лаком, маслом и смолами, что затрудняет тушение огня.
По данным Интерфакса, ссылающегося на городскую станцию скорой помощи, в результате пожара пострадали три человека, двое из них госпитализированы, третьему медицинскую помощь оказали на месте.
Строить корвет начали в 2013 году, передавать на баланс флота его планировали в 2022 году.
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