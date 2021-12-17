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«Укрзалізниця» запускает шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

Александр Синица / УНИАН

«Укрзалізниця» назначила шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные поезда помогут добраться из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков и Львов:

Ранее УЗ запустила 7 рейсов на лыжный курорт Буковель и «Лыжный экспресс» на горнолыжный курорт Славское.