«Укрзалізниця» запускает шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам

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Александр Синица / УНИАН

«Укрзалізниця» назначила шесть дополнительных поездов к новогодним праздникам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Дополнительные поезда помогут добраться из Киева в Херсон, Одессу, Ужгород, Харьков и Львов:

№ 266/265 Киев — Херсон (отправление с обеих станций — 31 декабря);

Киев — Херсон (отправление с обеих станций — 31 декабря); № 222/221 Херсон — Киев (отправление с обеих станций — 31 декабря);

Херсон — Киев (отправление с обеих станций — 31 декабря); № 123/124 Киев — Одесса (отправление из Киева — 31 декабря, из Одессы — 1 января).

№ 239/240 Киев — Ужгород (отправление из Киева — с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09; в обратном направлении — отправление в 22:26 и прибытие в 14:45);

Киев — Ужгород (отправление из Киева — с 24 декабря по 8 января через день в 19:25 и прибытие в Ужгород в 12:09; в обратном направлении — отправление в 22:26 и прибытие в 14:45); № 170/253 Киев — Харьков (отправление из Киева — 31 декабря в 13:50, прибытие в Харьков в 22:20; в обратном направлении — отправление 31 декабря в 23:29, прибытие — 1 января в 08:28);

Киев — Харьков (отправление из Киева — 31 декабря в 13:50, прибытие в Харьков в 22:20; в обратном направлении — отправление 31 декабря в 23:29, прибытие — 1 января в 08:28); № 173/192 Киев — Львов (отправление из Киева — 31 декабря в 06:57, прибытие во Львов в 16:58; в обратном направлении — отправление 31 декабря в 23:19, прибытие в Киев 1 января в 06:26).

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