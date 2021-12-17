В Украине выявили около 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались 132 тысячи человек

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В Украине за минувшие сутки, 16 декабря, было выявлено почти 9 тысяч новых зараженных коронавирусом. Среди заболевших — 779 детей и 98 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы с коронавирусом попали 2 028 человек, а 328 больных умерли от осложнений. В то же время 21 650 украинцев выздоровели от болезни.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 385) и Донецкой области (564).

Также за сутки от коронавируса вакцинировались 132 тысяч украинцев, из них 43 тысячи получили первую дозу, а 89 тысяч — вторую.