Бывший руководитель военной разведки Василий Бурба уволился из Вооруженных сил

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УНИАН

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба был уволен из Вооруженных сил Украины на основании его же рапорта. Об этом он заявил в комментарии Liga.net.

По словам Бурбы, министр обороны Алексей Резников подписал его повторный рапорт на увольнение 15 декабря. Первый рапорт об увольнении отказался подписывать предыдущий глава Минобороны Андрей Таран.

«Он [Резников] уволил меня по моему рапорту, который был написан еще в сентябре», — сказал Бурба.

В то время, напомнил он, должно было состояться заседание Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера», на котором планировали заслушать его показания, однако заседание перенесли якобы из-за отсутствия кворума.

«То есть они перенесли, я так думаю, потому что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны [Таран] и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр [Резников] удовлетворил, приказ подписан», — сказал Бурба.

Резников в комментарии журналистам уточнил, что приказ № 660 об уходе Бурбы издан 9 декабря. С 5 августа 2021 года разведку Минобороны возглавляет Кирилл Буданов.