ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

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Европейский Союз решил продлить экономические санкции против России еще на полгода. Там пригрозили новыми санкциями, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом в своем Twitter сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

«Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России», — написал он.

Мишель также отметил, что ЕС призывает Россию выполнять Минские соглашения, и предупредил, что в случае вторжения в Украину ее ждут «массивные последствия» и РФ придется заплатить «высокую цену».

В то же время в ЕС подчеркивают, что стремятся иметь хорошие отношения с Россией, но все зависит от Москвы.

«Мы хотели бы видеть ситуацию, при которой отношения с Россией были бы хорошими, но это в значительной степени зависит от выбора, который сделает Москва», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.