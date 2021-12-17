ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
Европейский Союз решил продлить экономические санкции против России еще на полгода. Там пригрозили новыми санкциями, если РФ вторгнется в Украину.
Об этом в своем Twitter сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.
«Лидеры стран ЕС единогласно согласились пролонгировать экономические санкции против России», — написал он.
Мишель также отметил, что ЕС призывает Россию выполнять Минские соглашения, и предупредил, что в случае вторжения в Украину ее ждут «массивные последствия» и РФ придется заплатить «высокую цену».
В то же время в ЕС подчеркивают, что стремятся иметь хорошие отношения с Россией, но все зависит от Москвы.
«Мы хотели бы видеть ситуацию, при которой отношения с Россией были бы хорошими, но это в значительной степени зависит от выбора, который сделает Москва», — сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обсудили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США по поводу нерасширения НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
- 9 декабря Байден позвонил по телефону президенту Зеленскому — они обсудили наращивание Россией войск у восточной границы Украины.