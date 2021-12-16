Премьер-министр Шмигаль заверил, что в Украине не будет локдауна — благодаря высоким темпам вакцинации населения
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Masaaki Komori / Unsplash
Высокий уровень вакцинации в Украине позволит избежать введения локдауна.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в комментарии Укринформу.
«Вакцинальная кампания в Украине продолжается, мы уже семь недель вакцинируем более миллиона граждан еженедельно, достаточно быстро продвигаемся. Более 40% вакцинированных среди взрослого населения — это ключевой фактор, который нам позволяет пообещать бизнесу, что локдаунов не будет», — сказал он.
Шмигаль рассказал, что вакцинация полностью не защищает от инфицирования, однако, существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузки на медицинскую систему.
В то же время, глава правительства спрогнозировал, что отдельные ограничительные меры, в частности требование носить защитные маски, останутся актуальными «еще достаточно долго».
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