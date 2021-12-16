Украина получила соперников в Лиге наций УЕФА

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Определились соперники Украины в турнире Лиги наций УЕФА.

Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.

Украинская сборная сыграет против команд Шотландии, Ирландии и Армении. Следует отметить, что с шотландцами сборная Украины уже в марте сойдется в поединке за право сыграть в финальной части чемпионата мира.

Первые матчи нового розыгрыша Лиги наций состоятся в июне следующего года. Украина играет в дивизионе, победители его групп попадают в элитный дивизион турнира.

17 ноября УЕФА отменил матч между сборными Швейцарии и Украины из-за вспышки коронавируса в украинской команде. Тогда сообщалось, что по регламенту УЕФА было три варианта решения этой ситуации: перенос матча, техническое поражение сборной Украины или жеребьевка.