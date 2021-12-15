Кличко: Открытие движения по Подольско-Воскресенскому мосту перенесли на 2022 год
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба КГГА
Запуск автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу перенесен на следующий год.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы планировали, обещали открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства сказался кризис, вызванный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдауна, люди болели», — сказал мэр.
По его словам, строительная готовность моста составляет 90%, работы продолжаются. Кличко добавил, что внесли изменения в проект, предусматривающий дополнительный съезд на жилмассив Троещина.
«Этот мостовой переход очень важен для столицы, мы его достроим во что бы то ни стало. Я лично контролирую это строительство каждый день», — отметил городской голова столицы.
- Подольско-Воскресенский мост должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Строительство, начатое в 1993 году (фактически в 2003 году), неоднократно останавливали из-за нехватки финансирования. Подрядчиков и компании неоднократно обвиняли в разворовывании средств и уклонении от уплаты налогов.
- Летом 2020 года Антимонопольный комитет начал расследовать возможный тендерный заговор между компаниями «Форма» и «Укрбуд», связанный со строительством столичного Подольско-Воскресенского моста, на сумму около 100 миллионов гривен.
- Летом 2021 года мэр Киева Кличко заявил, что мост построят до конца года, но уже 5 ноября уволил заместителя главы КГГА Густелева якобы из-за затягивания работ.