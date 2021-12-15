Кличко: Открытие движения по Подольско-Воскресенскому мосту перенесли на 2022 год

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Пресс-служба КГГА

Запуск автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу перенесен на следующий год.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы планировали, обещали открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу в этом году. Но откроем в следующем. На темпах строительства сказался кризис, вызванный коронавирусом, были задержки материалов из-за локдауна, люди болели», — сказал мэр.

По его словам, строительная готовность моста составляет 90%, работы продолжаются. Кличко добавил, что внесли изменения в проект, предусматривающий дополнительный съезд на жилмассив Троещина.

«Этот мостовой переход очень важен для столицы, мы его достроим во что бы то ни стало. Я лично контролирую это строительство каждый день», — отметил городской голова столицы.