Google предупредила невакцинированных работников об увольнении

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Компания Google сообщила сотрудникам, что они потеряют зарплату — и в конечном итоге будут уволены, если не вакцинируются от коронавируса. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ компании.

В служебной записке говорится, что работники должны были до 3 декабря сообщить о своем статусе вакцинации и загрузить подтверждающие его документы или подать заявление на освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам. Компания заявила, что после этой даты она начнет связываться с сотрудниками, которые не загрузили информацию или не вакцинировались, а также с теми, чьи запросы на освобождение от вакцинации не были одобрены.

Сотрудники, не выполнившие правила вакцинации до 18 января, будут отправлены в «оплачиваемый административный отпуск» на 30 дней. После этого компания отправит их в «неоплачиваемый персональный отпуск» сроком до шести месяцев с последующим увольнением.

Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена приказала американским компаниям со 100 или более работниками обеспечить полную вакцинацию или регулярное тестирование. И хотя в начале ноября федеральный суд решил приостановить действие этого приказа, Google указала, что планирует выполнить его.

Google и материнская компания Alphabet с середины 2021 года стабильно поддерживают вакцинацию. В июле генеральный директор Сундар Пичаи объявил, что компания будет требовать вакцинацию при возвращении в офис, которое запланировано на первую половину 2022 года.