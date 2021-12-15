В Италии ввели обязательную вакцинацию для некоторых профессий
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Sean Gallup / Staff
С 15 декабря в Италии вступило в силу решение об обязательной вакцинации для некоторых профессий. Привиты должны быть правоохранители, преподаватели, военные и спасатели.
Об этом пишет dpa.
За отказ от вакцинации представителям этих профессий грозит штраф более тысячи евро и невыплата зарплат. Исключение составляют только те, у кого есть противопоказания.
Медики, для которых обязательную вакцинацию ввели раньше, должны получить бустерную дозу через 9 месяцев после завершения полной вакцинации.
- Также в Италии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 31 марта. Это позволит продолжить вводить различные карантинные меры.
- С 6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей. Посещать заведения в закрытых помещениях, а также большие спортивные мероприятия могут вакцинированные, люди, которые уже переболели, а также те, у кого есть негативный результат теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до этого.