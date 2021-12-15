Мальта первой в ЕС легализовала каннабис для личного использования
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Stock Catalog / Flickr
Парламент Мальты легализовал в стране выращивание и хранение каннабиса для личного использования.
Об этом пишет Reuters.
Закон предусматривает, что совершеннолетние на Мальте смогут хранить до 7 грамм марихуаны и выращивать до четырех кустов растения.
В то же время курение каннабиса в общественных местах будет оставаться незаконным, также его нельзя будет курить на глазах у несовершеннолетних. За это предусмотрены штрафы в €300—500.
Мальта стала первой страной в ЕС, которая официально легализовала каннабис. Еще в 2018 году там легализовали каннабис для использования в медицинских и научных целях. Люксембург ранее объявлял об аналогичных планах, но его парламент еще не утвердил это решение. В Нидерландах тоже либерально относятся к употреблению каннабиса в рекреационных целях, не наказывая людей за приобретение и курение марихуаны, но на официальном уровне это остается незаконным.
Марихуана полностью легализована в двух странах: Канаде и Уругвае. В США легализация существует в отдельных штатах, но на федеральном уровне пока не установлена.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019, 2020 и 2021 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждается в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.