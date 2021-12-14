Руководителя железнодорожной компании Литвы отправили в отставку из-за транзита удобрений из Беларуси после введения санкций

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ОАО Беларуськалий

Совет директоров компании «Литовская железная дорога» (Lietuvos gelezinkeliai) отправил в отставку ее руководителя Мантаса Бартушко из-за транзита подсанкционной продукции из Беларуси.

Об этом заявил глава правления компании Кястутис Шлюжас, сообщает литовский телеканал LRT.

По его словам, за отставку генерального директора проголосовали все члены Совета. Решение об отставке Бартушко было принято, чтобы минимизировать репутационные риски и снизить напряжение.

Во время заседания Совета директоров Бартушко пояснил, что компания продолжила перевозку товаров «Беларуськалия», поскольку имела заключенный контракт и предоплату на 2—3 вперед. Также Бартушко рассказал, что пытался избежать финансовых потерь компании.

В то же время Шлюжас отметил, что правление компании соглашается с позицией, что грузопоток компании «Беларуськалия» через территорию Литвы может быть прекращен только при наличии для этого «крепкой правовой основы», а сейчас, как утверждают юристы, она отсутствует.

Глава правления Литовской железной дороги подчеркнул, что компания может прекратить транзит удобрений из Беларуси в трех случаях: если ЕС примет новые санкции, если Литва примет закон, запрещающий перевозить удобрения, или если Литовская железная дорога найдет законный способ расторгнуть контракт.