Первыми пятью самолетами национальной авиакомпании UNA могут стать Ан-158
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Министерство инфраструктуры изучает покупку первых пяти самолетов Ан-158 у госпредприятия «Антонов» (в составе «Укроборонпрома») для национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.
Как сообщает пресс-служба ведомства, контракты на указанные самолеты ожидаются в первом-втором квартале 2020 года.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Ан-158 рассматриваются как «идеальные» кандидаты на региональные и среднемагистральные авиаперевозки. Самолет этой модели рассчитан на перевозку 89—99 пассажиров на расстояние до 3 100 км.
Глава «Укроборонпрома» Олег Гусев заявила, что ГП «Антонов» готово поставить UNA пять самолетов в течении трех лет, а первый самолет — в течение первого года
- 25 ноября президент Владимир Зеленский объявил о начале создания государственной авиакомпании, которую планируют назвать Ukrainian National Airlines.
- Годовой бюджет UNA в первый год работы составит €96 млн. Компания начнет полеты в 2022 году на двух внутренних и 14 международных направлениях. Далее будет расширение.