Опрос «Левада-центра»: Более 75% россиян считают возможной войну с Украиной, инициатором называют США
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Министерство обороны России
Некоммерческая российская организация «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-центр»), объявленная в России «иностранным агентом», провела соцопрос среди граждан РФ о вероятности начала крупной войны с Украиной.
Об этом пишут «Новая газета» и Meduza.
Более 75% опрошенных россиян не исключают, что напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией. 15% считают, что войны между странами не будет. 3% уверены, что война неизбежно начнется. Примерно каждый третий опрошенный допускает начало масштабных боевых действий.
Интересно, что ровно половина участников опроса называют США и страны НАТО инициаторами обострения конфликта на Донбассе. Так считают 61% россиян старше 55 лет и 24% опрошенных 18—24 лет.
Украину виновником эскалации войны считают 16% россиян; 4% инициатором обострения называют Россию, а 3% — непризнанные образования российских боевиков «ДНР» и «ЛНР».
- Накануне президент США Джо Байден заявил, что сказал президенту России Владимиру Путину во время недавнего разговора, что Кремль заплатит «страшную цену», если вторгнется в Украину. Он пояснил ему, что Россию могут ждать разрушительные экономические последствия. Страны G7 тоже предупредили Россию о серьезных последствиях.
- 10 декабря президент Зеленский заявил, что Путин заверил Байдена в том, что Россия не будет вторгаться в Украину. Россия же требует гарантии о невступлении Украины в НАТО.
- В Минобороны сообщили, что Украина усилила охрану критической инфраструктуры и границы, а ПВО приведена в круглосуточную боевую готовность. При этом глава ведомства сообщает, что Россия продолжает стягивать войска к границам Украины.