Опрос «Левада-центра»: Более 75% россиян считают возможной войну с Украиной, инициатором называют США

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Министерство обороны России

Некоммерческая российская организация «Аналитический Центр Юрия Левады» («Левада-центр»), объявленная в России «иностранным агентом», провела соцопрос среди граждан РФ о вероятности начала крупной войны с Украиной.

Об этом пишут «Новая газета» и Meduza.

Более 75% опрошенных россиян не исключают, что напряженность на востоке Украины может перерасти в войну между Украиной и Россией. 15% считают, что войны между странами не будет. 3% уверены, что война неизбежно начнется. Примерно каждый третий опрошенный допускает начало масштабных боевых действий.

Интересно, что ровно половина участников опроса называют США и страны НАТО инициаторами обострения конфликта на Донбассе. Так считают 61% россиян старше 55 лет и 24% опрошенных 18—24 лет.

Украину виновником эскалации войны считают 16% россиян; 4% инициатором обострения называют Россию, а 3% — непризнанные образования российских боевиков «ДНР» и «ЛНР».