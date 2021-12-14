Верховный суд ЕС установил, что однополые родители и их дети — это семья

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Верховный суд Европейского Союза установил, что однополые родители и их дети должны признаваться семьей во всех государствах-членах блока. Это решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Об этом сообщает Euronews.

Суд принял решение во вторник, 14 декабря. Он признал: если одна страна признает родство родителей с ребенком, то каждое государство-член должно сделать то же самое, чтобы гарантировать право ребенка на свободное передвижение.

Дело передали в суд после того, как власти Болгарии отказали в выдаче свидетельства о рождении дочери однополой пары на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей. Болгарка Калина Иванова и британка Джейн Джонс — мамы девочки Сары, которая родилась в Испании в 2019 году. Но ни у одного из родителей нет испанского происхождения, а это значит, что гражданство этой страны ребенок получить не может, а в соответствии с Законом о британском гражданстве 1981 года Джонс не может передать британское гражданство своей дочери, поскольку та родилась в Гибралтаре. На этом основании Иванова попросила болгарское гражданство для своего ребенка, но ее прошение отклонили, потомку что в Болгарии однополые браки и партнерства юридически не признаны.

В результате девочка могла остатьсся без гражданства, не могла покинуть страну проживания (Испанию), у нее также не было личных документов, что ограничивало ее доступ к образованию и сфере здравоохранения. В итоге суд ЕС также постановил, что ребенку должен быть выдан болгарский паспорт.