Польские спецслужбы: Мигрантами при штурме границы руководил генерал погранслужбы Беларуси
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Польские спецслужбы назвали генерал-майора, заместителя председателя Пограничной службы Беларуси Романа Подлинева координатором самого масштабного штурма границы мигрантами, который произошел 16 ноября.
Об этом журналистам сообщил министр-координатор польских спецслужб Ян Жарин. Также он опубликовал в своем Twitter фотографии человека с места событий, похожего на Подлинева.
Жарин заявил, что это еще одно доказательство непосредственного участия госслужб Беларуси в организации потока нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока.
Он добавил, что сейчас границу Евросоюза (с польской стороны) от «агрессии Лукашенко и Путина» защищают военные Польши, Эстонии и Великобритании.
- 16 ноября на границе Беларуси и Польши на польском пункте пропуска «Кузьница» произошла самая массовая попытка мигрантов прорвать границу. В польских солдат летели камни. В ответ военные применили слезоточивый газ и водометы. Тогда пострадали до десяти солдат.
- Несмотря на новые санкции в отношении Беларуси со стороны ЕС, США, Британии и Канады, мигранты продолжают прорывать границы Латвии, Литвы и Польши.
- В декабре компания Meta сообщила, что удалила десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, которые были связаны с Комитетом госбезопасности Беларуси и разжигали кризис с нелегальными мигрантами у границ Евросоюза.