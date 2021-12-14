Минцифры предупредило о сбоях в приложении «Дія» — тестируют выплату 1 000 гривен

Новости

Вячеслав Ратинский / УНИАН

В течение недели (приблизительно до 19 декабря) у украинцев могут возникнуть проблемы с приложением «Дія», поскольку специалисты тестируют самую масштабную услугу — получение 1 000 гривен за вакцинацию для восьми миллионов украинцев.

Об этом предупредил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы тестируем самую масштабную онлайн-услугу за всю историю Украины — возможность получить 1 000 гривен в рамках проекта «єПідтримка», — отметил Федоров.

Выплаты стартуют с 19 декабря, поэтому министр призывает людей вакцинироваться как можно скорее.

«Мы уже с сегодняшнего дня постепенно входим в бета-режим, чтобы все наладить. Бывает нестабильность работы, заранее прошу прощения. И эта неделя будет непростой», — объясняет глава Минцифры.

Сейчас «Дія» работает стабильно — сертификаты генерируются, услуги предоставляются. Впрочем, стоит загрузить на телефон свой сертификат о вакцинации, чтобы не остаться без него, когда он будет нужен.