Министр Дмитрий Кулеба впервые поговорил по телефону с новой главой МИД Германии. Общались о Донбассе и «Северном потоке — 2»

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Германии Анналеной Бербок. Среди ключевых тем были ситуация на Донбассе и «Северный поток — 2».

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, Анналена Бербок заверила в неуклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнула, что готова к совместной работе, чтобы сдвинуть с места переговоры в «нормандском» формате.

Также чиновница согласилась с Кулебой, что к проекту «Северный поток — 2» должно применяться европейское энергетическое законодательство.

Кроме того, министры обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.

Глава украинского МИД заверил коллегу, что Украина активно выступает за действенную работу «нормандского» формата, как важной площадки для переговоров.

«Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины», — сказал Кулеба.

Кроме этого, министры Украины и Германии договорились активизировать сотрудничество в области развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций.

Также Кулеба заверил, что Украина заинтересована в перезагрузке равноправного диалога по историческим вопросам и пригласил Бербок приехать в Украину в следующем году.