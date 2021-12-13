Министр Дмитрий Кулеба впервые поговорил по телефону с новой главой МИД Германии. Общались о Донбассе и «Северном потоке — 2»
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- Екатерина Кадакова
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новоназначенной главой МИД Германии Анналеной Бербок. Среди ключевых тем были ситуация на Донбассе и «Северный поток — 2».
Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, Анналена Бербок заверила в неуклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также подчеркнула, что готова к совместной работе, чтобы сдвинуть с места переговоры в «нормандском» формате.
Также чиновница согласилась с Кулебой, что к проекту «Северный поток — 2» должно применяться европейское энергетическое законодательство.
Кроме того, министры обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы.
Глава украинского МИД заверил коллегу, что Украина активно выступает за действенную работу «нормандского» формата, как важной площадки для переговоров.
«Никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины», — сказал Кулеба.
Кроме этого, министры Украины и Германии договорились активизировать сотрудничество в области развития альтернативных источников энергии, производстве и транспортировке водорода, увеличении объемов торговли и инвестиций.
Также Кулеба заверил, что Украина заинтересована в перезагрузке равноправного диалога по историческим вопросам и пригласил Бербок приехать в Украину в следующем году.
- 10 сентября строительство трубопровода «Северный поток – 2» полностью завершили. Газопровод состоит из двух нитей протяженностью более 1,2 тысячи километров, каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
- 16 ноября Федеральное агентство сетей Германии приостановило сертификацию газопровода. Регулятор отметил, что сертификация оператора «Северного потока — 2» возможна только в случае, если оператор создан в организационно-правовой форме, соответствующей законодательству Германии.