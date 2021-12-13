«Вальдшнеп». Обнародованы архивные документы по делу писателя Хвылевого, среди них доносы и предсмертные записки

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електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Центр исследований освободительного движения (ЦИОР) вместе с Архивом Службы безопасности Украины к 128-летию со дня рождения украинского писателя Николая Хвылевого опубликовали 50 архивных документов из его дела.

Как сообщается на сайте ЦИОР, в электронный сборник вошли анкета из дела-формуляра на Хвылевого, ряд агентурных донесений, протоколов допроса и показаний, письмо Хвылевому от матери, предсмертные записки писателя, одна из которых адресована его дочери, и другие документы.

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Также исследователи отметили, что советские спецслужбы завели дело-формуляр на Хвылевого, указав год и место рождения, адрес, профессию (литератор), а также прозвище — среди чекистов писателя называли «Вальдшнеп» (по названию его романа).

електронний архів УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Агентов возмущало немало произведений писателя, в том числе и известная новелла «Я (Романтика)», также они доносили на литературное объединение ВАПЛИТЕ (Свободную академию пролетарской литературы), в которое входил Хвылевой.