Журнал Time назвал Илона Маска человеком года

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Time

Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал человеком года по версии американского еженедельного журнала Time.

Об этом редакция издания сообщила 13 декабря.

«Самый богатый человек в мире не имеет дома и недавно распродал свое состояние. Он запускает спутники на орбиту и использует солнечную энергию; он управляет авто, которое сам же и создал, которое не использует бензин и почти не нуждается в водителе. По щелчку [его] пальца фондовый рынок взлетает или падает. Армия преданных цепляется за каждое его высказывание», — отметили в Time.

Time

Журнал Time пишет, что ракетная компания Илона Маска SpaceX обогнала Boeing и другие компании, чтобы владеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети рынка электромобилей. Это сделало Маска с состоянием более $250 миллиардов самым богатым человеком в истории.

Героями года журнал назвал разработчиков вакцин. На обложку попали Дрю Вайсман, Каталин Карико, Киззмекия Корбетт и Барни Грэм — разработчики технологии мРНК, благодаря которой BioNTech, Pfizer и Moderna смогли разработать свои вакцины от коронавируса.

Time