После скандальных видео Кабмин уволил замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Кабинет министров Украины после скандальных видео уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Он пробыл на этой должности с сентября 2019 года.

Об этом «Бабелю» сообщил источник в Министерстве внутренних дел.

Заседание Кабмина состоялось в понедельник, 13 декабря, в онлайн-режиме, обсуждали только этот вопрос. Официально решение обнародуют позже, когда его подпишет премьер-министр Денис Шмыгаль.

На работу в Министерство внутренних дел Александр Гогилашвили впервые попал в сентябре 2019 года — и сразу на должность заместителя министра Арсена Авакова. В МВД он отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. До этого Гогилашвили в течение многих лет был публичным спикером «Международной антинаркотической ассоциации». Кроме того, эта организация за деньги избавляет от нарко- и алкозависимости, организует курсы реабилитации. Там Гогилашвили познакомился с руководителем «Квартала» и будущим президентом Владимиром Зеленским. Он, как и многие другие знаменитости, приезжал поддерживать подопечных ассоциации. Кроме того, жена Гогилашвили — Мария Левченко — много лет работает личным помощником Зеленского.