Глава Instagram разъяснил возвращение хронологической ленты. Тестируется два варианта

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Глава Instagram Адам Моссери рассказал, что разработчики соцсети сейчас тестируют два варианта возвращения хронологической ленты, но от алгоритмической модели не откажутся.

Об этом пишет The Verge.

Сейчас алгоритмы соцсети выбирают, в какой последовательности показывать посты. В хронологической ленте, от которой отказались в 2016 году, посты показываются по хронологии.

Одна из версий хронологической ленты позволит пользователям выбрать избранные аккаунты, посты которых будут показываться в самом начале и по порядку. Другая версия позволит видеть посты в хронологическом порядке от всех, за кем следит пользователь.

По словам Моссери, обновление будет доступно «уже в скором времени», но в каком виде останется алгоритмическая лента он не уточнил. Он лишь заметил, что ранжирование контента в Instagram помогает связать людей с контентом, который для них более важен.