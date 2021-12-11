Компания Безоса в третий раз успешно запустила корабль в космос. В суборбитальный полет впервые отправились сразу шесть туристов

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Twitter / Blue Origin

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin в третий раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем.

Об этом сообщила компания на своей странице в Twitter.

Запуск корабля New Shepard состоялся в 17:00:42 по Киеву, полет длился 10 минут 13 секунд.

В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира — старшая дочь первого американца, совершившего космический полет, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчли, и ведущий телешоу Good Morning America («Доброе утро, Америка») на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре туриста, которые заплатили за полет, — филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Капсула экипажа достигла высоты 105—106 км над уровнем моря.