Компания Безоса в третий раз успешно запустила корабль в космос. В суборбитальный полет впервые отправились сразу шесть туристов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Twitter / Blue Origin
Компания американского миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin в третий раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем.
Об этом сообщила компания на своей странице в Twitter.
Запуск корабля New Shepard состоялся в 17:00:42 по Киеву, полет длился 10 минут 13 секунд.
В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира — старшая дочь первого американца, совершившего космический полет, Алана Шепарда — Лора Шепард Чарчли, и ведущий телешоу Good Morning America («Доброе утро, Америка») на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре туриста, которые заплатили за полет, — филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.
Капсула экипажа достигла высоты 105—106 км над уровнем моря.
- 20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Позже Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard и заявил, что Blue Origin в 2021 году проведет еще два пилотируемых полета.
- 13 октября Blue Origin второй раз запустила космический корабль с полностью гражданским экипажем. На его борту был актер Уильям Шетнер, сыгравший Капитана Кирка в «Звездном пути».