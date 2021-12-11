Госсекретарь США договорился с главами МИД Германии и Британии о сдерживании агрессии России в отношении Украины

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию с наращиванием Россией войск возле границ Украины с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Как сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, встреча состоялась на полях саммита министров иностранных дел и развития стран «Большой семерки» в Ливерпуле.

«Государственный секретарь и министр иностранных дел обсудили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией и согласились, что в случае эскалации со стороны Москвы необходим решительный ответ», — подчеркнул он.

По словам Прайса, собеседники обсудили борьбу с пандемией коронавируса, климатическим кризисом, отстаивание демократии и прав человека во всем мире, а также приоритеты Германии на период ее председательства в G7 в 2022 году.

Кроме того, Блинкен встретился с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, они договорились продолжать американо-британскую координацию для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины.

Другими темами встречи были ядерная программа Ирана, способы развития глобального реагирования на COVID-19, безопасность здоровья и двусторонние отношения.

Отметим, встреча министров стран G7 началась 10 декабря и продлится до 12 декабря.