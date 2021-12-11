«Нет Пекину-2022»: тибетские студенты приковали себя к олимпийским кольцам возле здания МОК в Лозанне

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Masashi Hara / Contributor / Getty Images

Тибетские студенты приковали себя к олимпийским кольцам возле швейцарской штаб-квартиры Международного олимпийского комитета (МОК), призывая мир бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, протестующие являются членами Тибетской ассоциации молодежи в Европе (TYAE) и организации «Студенты за свободный Тибет» (SFT). Активисты пришли в здание МОК в Лозанне, когда там собрались официальные лица, и требовали от стран отказаться от участия в «играх геноцида», которые, по их мнению, используются для улучшения репутации Китая.

«Сотрудничая с Китаем, МОК становится соучастником преступлений Коммунистической партии Китая, которые омрачат Олимпийские игры в Пекине», — заявили активисты.

Два участника акции протеста развернули плакат над входом в здание с надписью «Нет Пекину-2022», а пятеро студентов зашли на территорию комитета и устроили сидячую забастовку.

Полиция начала выгонять участников акции после трех часов протеста. По словам организаторов и очевидца, протест был мирным, однако в МОК заявили, что был ранен один из охранников.

«МОК всегда прислушивается ко всем опасениям, непосредственно связанным с Олимпийскими играми. Мы неоднократно вступали в контакт с мирными демонстрантами и разъясняли нашу позицию, но мы не будем вступать в контакт с агрессивными протестующими, которые применили силу, чтобы проникнуть в здание МОК и нанести ущерб работникам безопасности», — цитирует заявление МОК Reuters.