Генсек НАТО отклонил требование России отозвать обещание членства в Альянсе для Украины

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался отозвать обещание членства в Альянсе для Украины. Он отметил, что это будет решать не Россия.

Об этом пишет NDTV.

По словам Столтенберга, вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться исключительно ею самой и 30 государствами-членами.

«Мы не можем согласиться с тем, что Россия пытается восстановить систему, где большие государства, такие как Россия, имеют сферу влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства», — пояснил он.