США ввели санкции против руководства следственного изолятора «Окрестино» в Минске
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Белапан
США ввели санкции против руководителей следственного изолятора «Окрестино» в Минске Игоря Кенюха и Евгения Шапецкого за причастность к пыткам и жестокому обращению с задержанными во время протестов в августе 2020 года.
Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США от 10 декабря.
Отметим, санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.
- С начала августа 2020 граждане Беларуси начали протест против переизбрания президентом Лукашенко. Самые активные протесты продолжались с 9 по 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказание по решению суда. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко.
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- 6 декабря Беларусь запретила ввозить ряд товаров из ЕС, США и других стран в ответ на санкции. Под запрет попали продукты, в том числе мясо, молоко, кондитерские изделия, соль, овощи, фрукты, орехи.