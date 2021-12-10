США ввели санкции против руководства следственного изолятора «Окрестино» в Минске

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Белапан

США ввели санкции против руководителей следственного изолятора «Окрестино» в Минске Игоря Кенюха и Евгения Шапецкого за причастность к пыткам и жестокому обращению с задержанными во время протестов в августе 2020 года.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США от 10 декабря.

Отметим, санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.