В Германии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников

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Marco Verch / Flickr

В Германии обязали медицинских работников вакцинироваться от коронавируса.

Соответствующее решение в пятницу, 10 декабря, приняли немецкие Бундестаг и Бундесрат (представительство федеральных земель), сообщает Spiegel.

Согласно принятому решению, медики и работники домов престарелых должны до 15 марта 2022 года предоставить документы о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.

К тому же новый закон разрешил проводить вакцинацию работникам аптек, стоматологам и ветеринарам.

Кроме того, документ разрешает федеральным землям закрывать бары и рестораны или запрещать массовые мероприятия либо пребывание зрителей на стадионах во время футбольных матчей.

Ранее правительство Чехии решило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских и социальных работников, полицейских, пожарных военных, разведчиков, а также для лиц старше 60 лет — до 28 февраля 2022 года.