Netflix запустил сайт Tudum — там будут новости о премьерах, эксклюзивные интервью и интересные истории

Новости

Netflix

Стриминговый сервис Netflix запустил сайт Tudum, на котором будут новости о премьерах и эксклюзивные интервью. Для более удобного использования пользователи могут войти на сайт через свою учетную запись.

Netflix заявляет, что истории не должны заканчиваться после титров. Сайт все еще находится на начальной стадии, он будет развиваться, будут обновляться функции, в частности, там будут разделы:

Внутренняя информация: например, сообщения о продолжении сериала и даты выпусков новых сезонов.

Копайте глубже: ответы на вопросы «Основан ли сериал «Горничная» на реальных событиях?» «Где еще можно увидеть актерский состав «Ведьмака»?»

Расширенные истории: полезные советы, приемы и списки (например, где можно найти спортивный костюм из сериала «Игра в кальмара»).

Новый сайт доступен по всему миру, но сейчас только на английском языке. Неизвестно, планирует ли Netflix запустить его на других языках.

TechCrunch пишет, что Tudum назван в честь звука, который пользователи слышат при нажатии кнопки воспроизведения на Netflix. Также так называлось виртуальное фан-событие Netflix, которое состоялось в сентябре. Мероприятие включало в себя эксклюзивные первые просмотры, а также разговоры с героями и создателями некоторых из самых популярных шоу Netflix, в том числе «Очень странные дела», «Эмили в Париже», «Ведьмак», «Корона», «Кобра Кай» и «Бриджертоны».