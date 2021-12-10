Вулкан на Пальме утихает. Части эвакуированных жителей позволили вернуться в дома
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма постепенно утихает. Части эвакуированных жителей населенного пункта Лос-Льянос-де-Аридане позволили вернуться в дома.
Об этом пишет El Pais.
Несколько из 11 потоков лавы стали менее интенсивными, а остальные не затрагивают новые территории. Подземных толчков также стало меньше, но пока о завершении активной фазы извержения говорить рано.
Затишье наступило несколько дней назад. Еще в начале недели у вулкана открылось новое жерло и поток лавы уничтожил 60 домов, заставив людей эвакуироваться. Сейчас в эвакуации находится около 600 жителей острова. В основном они живут в гостиницах или у родственников.
- Извержение вулкана на острове Пальма (Канарские острова) началось 19 сентября. Лава уничтожила тысячи зданий и жилых домов, а также десятки дорог. Остров объявили зоной бедствия. Эвакуировать пришлось около 7 тысяч человек. Несмотря на разрушения, погибших не было.
- Лава покрыла более 1 100 гектаров земли, но создала новый полуостров в 40 гектаров.