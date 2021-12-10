Bloomberg: Байден предложил России провести встречу с ней и ключевыми странами НАТО. Это возмутило государства Восточной Европы
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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jlhervàs / Flickr
Президент США Джо Байден в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным предложил провести переговоры представителей РФ с представителями США и ключевыми государствами НАТО. Это возмутило страны Восточной Европы, считающие, что решения будут приниматься без их участия.
Об этом пишет Bloomberg.
По мнению стран Восточной Европы, именно они наиболее уязвимы к российским угрозам, однако с Россией хотят вести переговоры за их спиной, а их судьбу будут решать лишь несколько союзников, а не весь Альянс.
Одно из правительств стран Восточной Европы в ярости и требует от США немедленных объяснений относительно того, какой формат переговоров планирует Байден.
В то же время в другом государстве более конкретизировали свою обеспокоенность. Один из дипломатов отметил, что страны Восточной Европы хотят знать, на какие уступки могут пойти союзники с точки зрения политических гарантий и сдерживания России.
«России ни при каких обстоятельствах нельзя давать право голоса в том, кто может быть или не может быть членом НАТО. Самое тревожное желание Москвы – разделить Европу на сферы влияния. Мы помним такие моменты из нашей собственной истории, и мы отнюдь не наивны в этом вопросе», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По словам Байдена, в этих переговорах примут участие, по меньшей мере, «четыре союзника из НАТО». Страны Восточной Европы считают, что их туда не позовут, а НАТО будут представлять страны из Западной Европы.
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- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России.
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