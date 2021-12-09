«Мы стоим на стороне Украины». Бундестаг признал Россию стороной конфликта на Донбассе

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Herman / Flickr

Немецкий парламент в четверг, 9 декабря, провел экстренные парламентские слушания из-за скопления российских войск вдоль украинских границ.

По данным «Укринформа», депутаты немецкого Бундестага выражают безоговорочную поддержку суверенитету Украины, а также назвали РФ агрессором и стороной конфликта на востоке Украины.

Депутаты призвали парламентское большинство и правительственную коалицию дать четкий сигнал Москве о недопустимости российской агрессии и очередном нарушении суверенитета Украины в любой форме.

«Мы должны дать Путину сигнал единства с нашими западными партнерами. Мы стоим на стороне Украины, и мы должны противостоять любому военному вмешательству», — отметил депутат от ХДС Иоганн Давид Вадефуль.

На пленарном заседании, которое стало первым внешнеполитическим дебатом Бундестага этого созыва, присутствовал также посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Напомним, 7 декабря между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.