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Sasha Maksymenko / Flickr

По результатам соцопроса группы «Рейтинг», 46% украинцев считают вероятным обострение войны на Донбассе в ближайшие полгода. 23% думают, что такое развитие событий маловероятно.

В целом специалисты отмечают, что за последние полтора года у украинцев выросли ожидания массовых беспорядков и протестов, а также обострение войны.

Также социологи задали респондентам ряд других вопросов с просьбой оценить вероятность различных событий в ближайшие полгода. Так, 72% считают, что за шесть месяцев возрастут тарифы на тепло, а 67% уверены, что будет обострение экономического кризиса.

Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом, а каждый пятый считает это маловероятным.

Наименее вероятным украинцы считают втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%).

Опрос проводился в начале декабря методом личного формализованного интервью. Среди опрошенных были две тысячи человек от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.