США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого

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Пресс-служба Конституционного суда

Государственный департамент США ввел санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и его супруги Ольги.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Международный день борьбы с коррупцией США отметили, что видят эту борьбу ключевой опорой демократии, а затем ввели санкции против ряда лиц, среди которых и представитель судебной системы Украины.

В тексте заявления говорится, что Александр Тупицкий и его жена были внесены в санкционный список за значительные коррупционные действия, в частности, за получение взятки во время работы в украинской судебной системе.

Перед этим в санкционный список был внесен бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

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