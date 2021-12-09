«Душа просит чего-то яркого». Министр юстиции Денис Малюська показал дизайн-проект нового Львовского СИЗО

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Facebook / Denis Malyuska

Министр юстиции Денис Малюська 9 декабря опубликовал в Facebook дизайн-проект нового Львовского следственного изолятора, который построят на окраине Львова, на улице Збыральной.

Проектирование СИЗО сейчас находится на финальном этапе. Заведение построят за счет поступлений от распродажи тюрем.

На картинках — камеры, спортзал, комнаты для отдыха и фасад здания.

Как пишет «Zaxid.net», 19 марта 2021 года Львовская мэрия согласовала строительство нового СИЗО на окраине города. Новый следственный изолятор будет расположен недалеко от «Эпицентра», его площадь будет 8,3 га. Территория нового СИЗО будет состоять из нескольких корпусов: пяти режимных корпусов, больницы на 150 мест, спортзала, сборного и следственного отделений. Всего одновременно в новом СИЗО сможет находиться 720 мужчин и 70 женщин и несовершеннолетних. Кроме того, на территории следственного изолятора будет обустроен сектор максимального уровня безопасности на 50 человек. На территории следственного изолятора также будут столовая, баня, клуб, магазин и пекарня.

Кроме того, в СИЗО будут прогулочные зоны для мужчин, женщин, матерей с детьми, инфекционных больных и для занятий спортом.