Нацбанк повысил учетную ставку до 9%. Годовая инфляция – почти 11%

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Национальный банк повысил учетную ставку с 8,5% до 9%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение «направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели Национального банка в 5%».

НБУ сообщили, что в октябре рост цен замедлился до 10,9%, если считать в темпах за год. При этом, в октябре регулятор сообщал, что к концу года инфляция составит 9,6%.

По оценкам Нацбанка, в ноябре инфляция тоже снижалась. Тем не менее снижения темпов роста цен оказалось более медленным, чем прогнозировалось. Этому «способствует»:

усиление давления на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за эффектов от удорожания продовольственных товаров и энергоносителей;

из-за эффектов от удорожания продовольственных товаров и энергоносителей; рост затрат бизнеса на логистику и оплату труда;

сохранение устойчивого внутреннего потребительского спроса, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и карантинные ограничения.

Кроме того, на инфляцию также влияет такой фактор как усиление геополитического напряжения. Оно негативно отражается на стоимости украинских активов и ситуации на валютном рынке. Кроме того, мировые цены на газ и продовольствие превышают ожидаемые уровни и, вероятно, будут оставаться высокими в ближайшие месяцы. В-третьих, снижению инфляции в Украине мешает ускорение глобальной инфляции, которая побуждает ведущие центробанки усиливать монетарную политику. Это, со своей стороны, снижает интерес инвесторов к активам стран с развивающимися рынками (среди которых и Украина).

Что прогнозируют в Нацбанке?

По мнению НБУ, инфляция продолжит постепенно снижаться в конце этого года и в течение всего 2022 года. Этому будут способствовать рекордные урожаи и коррекция мировых цен. Весной следующего года после завершения отопительного сезона также ожидается понижение цен на газ в Европе. Это должно способствовать снижению себестоимости производства товаров и услуг в Украине.

Нацбанк считает, что для снижения уязвимости экономики Украины очень важно продолжать структурные реформы, предусмотренные программой МВФ, и сохранять партнерские отношения с нашими официальными кредиторами.