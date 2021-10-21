Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 8,5%

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 8,5%.

Соответствующее решение приняло правление НБУ 21 октября.

«Это согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза», — заявили в Нацбанке.

В НБУ отметили, что для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% минимум до третьего квартала 2022 года, а не до второго, как ожидалось в июле.

«Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5% по сравнению с 6,5% в предыдущем прогнозе», — добавили в Нацбанке.

В то же время регулятор сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году.

Отдельно в НБУ отметили, что рост заболеваемости коронавирусом на фоне низкого уровня вакцинации в Украине может грозить более суровым локдауном и существенным замедлением экономической активности. Также возросли риски более длительного, чем заложено в базовый сценарий, ценового всплеска в мире, который будет давить на внутренние цены, в частности, на энергоносители. Актуальными остаются и другие риски проинфляционного характера, в частности резкое ухудшение условий торговли и отток капитала из стран с развивающимися рынками, а также эскалация военного конфликта с Россией.

В случае реализации этих и других проинфляционных рисков в Национальном банке заверили, что готовы повысить учетную ставку.

Что такое учетная ставка?

Это основной инструмент, которым пользуется НБУ, чтобы регулировать инфляцию. Учетная ставка влияет на стоимость кредитов. Если процентную ставку снижают, стоимость кредитов тоже должна уменьшаться.