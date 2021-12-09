В ВОЗ определили две группы людей, которым рекомендуют сделать бустерную прививку от коронавируса
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- Алексей Ярмоленко
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John Twohig / Flickr
Во Всемирной организации здравоохранения определили две группы людей, которым рекомендуют получить бустерную дозу вакцины от коронавируса.
Об этом пишет Reuters.
Консультативная группа ВОЗ рекомендует, чтобы бустерную дозу получили люди с ослабленным иммунитетом и привитые инактивированной вакциной. Пока ВОЗ признала только три таких вакцины: CoronaVac, Sinopharm и Bharat.
Многие страны уже вводят бустерную вакцинацию для пожилых граждан и людей из групп риска, но беспокойство из-за нового штамма коронавируса «Омикрон» побуждает их расширить программу бустерной вакцинации.
Представитель экспертной группы на брифинге отметил, что эффективность вакцин против коронавируса со временем падает, причем очень сильно она снижается именно у пожилых людей.
- 11 ноября в Ботсване выявили новый штамм коронавируса «Омикрон» (B.1.1.529). Но первыми о нем сообщили представители Минздрава из Южно-Африканской Республики. Они провели несколько исследований и выявили очень быстрое распространение этого штамма в некоторых регионах страны. Ученые считают, что он может быть опаснее всех известных штаммов. Его усложненная мутация, вероятно, позволяет обходить защиту антител. Случаи заражения уже зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.
- Из-за штамма многие страны мира ввели ограничения на поездки своих граждан в ЮАР, Ботсвану, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Намибию и Мозамбик. Украина приняла решение, что все прибывающие из этих стран должны пройти обязательную 14-дневную самоизоляцию.
- В Украине «Омикрона» пока нет. В ВОЗ призывают не паниковать из-за этого штамма, смертей от него еще не зафиксировали.