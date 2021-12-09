Премьер-министр Британии Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. У него родилась дочь

Новости

The Naked Ape / Flickr

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в седьмой раз стал отцом. 33-летняя жена политика Керри в четверг, 9 декабря, родила в лондонской больнице дочь.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление представителя пары.

«И мать, и дочь чувствуют себя очень хорошо. Пара хотела бы поблагодарить замечательную команду родильного отделения Национальной службы здоровья за всю их заботу и поддержку», — отметил представитель супругов.

Кэрри Джонсон о беременности сообщила в августе. Она опубликовала в Instagram фотографию рождественской игрушки в форме коляски с подписью: «Мне невероятно повезло снова забеременеть, но я очень нервничала», — написала Кэрри и призналась, что в начале 2021 года у нее случился выкидыш.

Это седьмой ребенок Бориса Джонсона. В сентябре 2021 года он подтвердил, что у него шестеро детей — до этого скрывал внебрачную дочь, которую в 2009 году ему родила искусствовед Хелен Макинтайр.