Италия оштрафовала Amazon более чем на $1 миллиард из-за монополии на рынке
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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John Reese / Flickr
Италия оштрафовала компанию Amazon на $1,13 миллиарда из-за нарушения антимонопольных правил. Там отметили, что компания злоупотребляла своими доминирующими позициями на рынке.
Об этом пишет Reuters.
По данным регулятора, Amazon своими действиями причиняла вред конкурентам в области онлайн-продаж.
«Amazon занимает доминирующую позицию на итальянском рынке как посредник платформ для продаж, которую компания использовала для продвижения собственного логистического сервиса Fulfilment by Amazon (FBA) продавцами, активными на Amazon, вместо логистических сервисов, предлагаемых операторами-конкурентами, и для усиления своей доминирующей позиции», — говорится в сообщении.
Компанию обяжут устранить эти нарушения, за ней установят детальный мониторинг.
- В конце ноября Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американские компании Amazon и Apple на общую сумму €203 миллиона за вероятный антиконкурентный сговор.
- Ранее Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди сотрудников, а до этого на €746 миллионов за нарушение конфиденциальности клиентов.