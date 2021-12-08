Франция предупредила Россию о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину
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- София Телишевская
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Chesnot / Getty Images
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Россию ждут «жесткие стратегические последствия», если она продолжит угрожать Украине вторжением.
Слово правительства цитирует посольство Франции в США.
«России были переданы решительные сигналы о жестких стратегических последствиях в случае нового нападения на территориальную целостность Украины», — говорится в объяснении посольства.
В правительстве Франции подчеркнули, что очень внимательно следят за ситуацией в Украине.
«Как несколько раз говорили главы государств и правительств стран НАТО на прошлой неделе, мы внимательно следим за ситуацией в Украине. Главы государств и правительств заявили о своей решимости уважать суверенитет Украины», — заявили во французском МИДе.
Напомним, во вторник, 7 декабря, между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся видеозвонок, во время которого они обговорили угрозу вторжения войск России в Украину. Байден призвал к мирной деэскалации и предупредил о серьезных санкциях. Путин просил гарантии от США о нерасширении НАТО на восток.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диалог президентов сделал возможным «сдерживание» ситуации вокруг Украины. Президент Владимир Зеленский тоже положительно оценил видеоразговор лидеров США и России, но комментировать его будет после диалога с президентом Джо Байденом, который состоится 9 декабря.
- 8 декабря Великобритания заявила, что РФ совершит стратегическую ошибку в случае вторжения в Украину. Министр иностранных дел королевства Лиз Трасс выразила поддержку обороне, безопасности и энергетической независимости Украины.
- 9 декабря в Бундестаге состоятся слушания о наращивании войск России у границы с Украиной.