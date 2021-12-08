Зеленский позитивно оценил разговор Байдена с Путиным

Новости

Президент Владимир Зеленский позитивно оценил видеоразговор лидеров США и России, но комментировать его будет после диалога с президентом Джо Байденом, который состоится 9 декабря.

«В целом я считаю позитивным, что президент Соединенных Штатов разговаривал с президентом Российской Федерации. Детали этого разговора я прокомментирую завтра, после разговора с президентом Соединенных Штатов Америки. Я считаю, что победа Украины в том, что всегда Соединенные Штаты поддерживали Украину, наш суверенитет, нашу независимость. У нас всегда была двухпартийная поддержка, но самое главное то, что мы сейчас видим, что есть личная реальная реакция и личная роль президента Байдена в урегулировании этого конфликта — урегулировании войны на востоке нашего государства», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии.