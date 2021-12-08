Neuralink Илона Маска планирует имплантировать нейрочип человеку в 2022 году

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Компания Илона Маска Neuralink планирует начать в 2022 году эксперименты с имплантированием своего чипа в мозг человека. В следующем году компания должна получить одобрение американского регулятора.

Об этом пишет Insider.

Компания проверит на человеке технологию интерфейса мозг–компьютер, которая безупречно показала себя на примере обезьяны — та силой мысли смогла играть в видеоигру.

Созданные Neuralink нейроимпланты предназначены для медицинских целей. Они будут помогать при серьезных травмах спинного мозга, неврологических расстройствах и парализованным людям.

«Neuralink хорошо работает на обезьянах и мы на самом деле проводим много тестов и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно удалить», — заявил Илон Маск.