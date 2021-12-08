Neuralink Илона Маска планирует имплантировать нейрочип человеку в 2022 году
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Компания Илона Маска Neuralink планирует начать в 2022 году эксперименты с имплантированием своего чипа в мозг человека. В следующем году компания должна получить одобрение американского регулятора.
Об этом пишет Insider.
Компания проверит на человеке технологию интерфейса мозг–компьютер, которая безупречно показала себя на примере обезьяны — та силой мысли смогла играть в видеоигру.
Созданные Neuralink нейроимпланты предназначены для медицинских целей. Они будут помогать при серьезных травмах спинного мозга, неврологических расстройствах и парализованным людям.
«Neuralink хорошо работает на обезьянах и мы на самом деле проводим много тестов и просто подтверждаем, что это очень безопасно и надежно, а устройство Neuralink можно безопасно удалить», — заявил Илон Маск.
- Neuralink впервые представила технологию вживления в мозг нитей, которые считывают информацию, летом 2019 года. Цель разработки — имплантация «нитей» парализованным людям, что позволит им работать с компьютерами и телефонами «силой мысли». Илон Маск рассчитывает, что импланты в будущем помогут людям «общаться телепатически» и загружать иностранные языки.
- В августе 2020 года Neuralink успешно вживила свинье беспроводной чип под названием Link для подключения мозга к компьютеру.
- В феврале 2021 года Neuralink успешно вживила нейроимплант в мозг обезьяны.