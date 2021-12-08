Японский миллиардер отправился на МКС. Он там проведет 12 дней и обещает выполнить 100 заданий

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Katsumi KASAHARA / Contributor / Getty Images

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава в среду, 8 декабря, отправился на Международную космическую станцию (МКС) и присоединился к списку побывавших в космосе миллиардеров. Об этом сообщает BBC.

Российская ракета «Союз» с Маэдзавой взлетела с космодрома Байконур в Казахстане. Ожидается, что он проведет на МКС 12 дней и станет первым космическим туристом, посетившим станцию за последние годы. Маэдзаву сопровождают российский космонавт Александр Мисуркин и видеопродюсер Йозо Хирано, который документирует путешествие для YouTube-канала миллиардера. Маэдзава планирует выполнить 100 заданий в космосе, в том числе поиграть в гольф, пускать мыльные пузыри и запустить бумажный самолет.

Путешествие обошлось миллиардеру в $88 миллионов. Перед запуском Маэдзава прошел программу тренировок, которая включала сон на наклонной кровати, вращение в кресле и длительные игры в бадминтон. Эту поездку он назвал своей мечтой.

Он стал первым космическим туристом, который сам оплатил свое путешествие и улетел на МКС за последние более десять лет. В течение многих лет единственным способом добраться до МКС было путешествие на капсуле «Союз». В 2010 году Россия приостановила свою приватную космическую программу, но поскольку сейчас идея космического туризма набирает обороты, то снова начала разрешать эти «рейсы».

Кто такой Юсаку Маэдзава?

46-летний японский миллиардер, предприниматель и коллекционер произведений искусства. Бывший барабанщик панк-рок-группы, который в 1998 году основал компанию Start Today по продаже редких компакт-дисков и пластинок. Позже в 2004 году он переключился на моду: основал интернет-магазин Zozotown и стал миллиардером. Журнал Forbes называет его 30-м самым богатым человеком Японии с состоянием в $1,9 миллиарда.

Страсть Маэдзавы к космическим путешествиям была хорошо заметна в последние годы. Он попал в международные новости в 2019 году, когда выяснилось, что он стал первым частным пассажиром, который должен облететь Луну с компанией миллиардера Илона Маска SpaceX. Этот рейс называется dearMoon, он запланирован на 2023 год. В марте Маэдзава объявил, что возьмет с собой восемь представителей общественности и сам оплатит все путешествие. В 2020 году он начал искать девушку, которая улетит с ним в космос, но затем передумал из-за «смешанных ощущений».