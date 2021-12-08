Исследование: Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон»

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Plastifikator x «Бабель»

Антитела к коронавирусу, образующиеся после вакцинации препаратом от Pfizer, оказались менее эффективными против нового штамма «Омикрон». Их эффективность снизилась в 40 раз.

Об этом пишет Sky News.

Пока это только предварительные данные исследования, поскольку вакцину тестировали на крови всего 12 пациентов из Южной Африки.

По данным ученых, антитела могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма «Омикрон».

«Несмотря на то, что его способность ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости», — отметил вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, профессор Алекс Сигал.

По данным исследования, антитела людей, которые вакцинировались или переболели, были значительно эффективнее против «Омикрона». Таким образом, это может свидетельствовать о том, что бустерные дозы вакцины могут быть эффективными против нового штамма.