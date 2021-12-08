Украина отменила спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси. За это Минск вводил лицензирование на товары
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Nigel Tadyanehondo / Unsplash
Межведомственная комиссия по международной торговле Украины отменила свое решение от 16 апреля 2021 года, которым вводилась спецпошлина на импорт автобусов, грузовых и спецавтомобилей из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости.
Такое решение опубликовано в газете «Урядовий курʼєр», передает «Европейская правда».
Отмена спецпошлин — не политическое решение и не связано с санкциями против режима Александра Лукашенко. Ограничения в отношении Беларуси вводились по жалобе ассоциации «УкрАвтоПром». Тогда, в апреле, решение объяснили «дискриминацией» со стороны Беларуси в отношении украинских предприятий автомобилестроения.
В ответ в мае Беларусь на полгода ввела индивидуальное лицензирование на ряд украинских товаров — кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетную бумагу и упаковку, кирпич, керамическую плитку, стеклянные ампулы, сельхозтехнику для посева, стиральные машины и мебель. Требования лицензирования вытеснили указанные товары из Украины с беларусского рынка.
В Министерстве иностранных дел Беларуси обещали отменить индивидуальное лицензирование после отмены спецпошлин.
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